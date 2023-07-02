2 июля в церковном календаре – день памяти Иуды, брата Господня. Он был одним из братьев Иисуса Христа, пишет 24 Канал.
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Иуда сначала не верил в божественность Иисуса. Даже когда он стал апостолом, стеснялся из-за своих сомнений. В преданиях он часто называл себя Яковом. Иуда погиб как мученик в Армении.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено ругаться и сплетничать.
- Строго запрещено убивать пчел.
- Нельзя сегодня отказывать в помощи.
- Лучше не давать денег взаймы.
Приметы на 2 июля
- Если пчелы много жалят сегодня – до засухи.
- Вечером видна радуга – будет хорошая погода.
- Если дождь упал до обеда – к долгому ненастью, если вечером – завтра будет тепло.
День в Украине и мире
День Военно-морских сил Украины (День флота Украины). Этот праздник отмечают в каждое первое воскресенье июля. Оно посвящено оказанию почестей вкладу моряков в безопасность и обороноспособность страны.
День налоговика Украины. Закон о налоговой службе был принят 4 ноября 33 года назад. Сегодня профессиональный праздник у работников государственной налоговой службы.
Международный день спортивного журналиста. В этот день в 1924 году была создана Ассоциация спортивной прессы во Франции. Поэтому сегодня отмечают профессиональный праздник.