Люди моляться до Тита, щоб він допоміг досягти хороших прибутків у тій чи іншій справі. Однак святий звертає увагу лише на прохання тих, хто не свариться та не лихословить. Більше про це свято розкаже LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Тита Чудотворця

Життя Тита Чудотворця припадає на VIII-IX століття. У юному віці він вирішив піти у Студійський монастир, який був недалеко від Константинополя. Згодом преподобний став пресвітером. Відомо, що чоловік виступав проти іконоборства, яке процвітало у той час. Помер Тит Чудотворець вже у досить похилому віці.

Що не можна робити

Не можна влаштовувати конфлікти.

Заборонено вживати алкоголь, м'ясні та молочні продукти, оскільки триває Великий піст.

Не можна гучно розважатися.

Не варто позичати комусь гроші.

Не рекомендується відмовляти нужденним у допомозі.

Народні прикмети

Якщо хмари будуть синього кольору, то чекайте на теплий дощ.

Ясна та хороша погода – до рясного врожаю.

Якщо на річках ще тримається лід, то готуйтеся до поганої рибалки.

Якщо побачите зграю ворон, то незабаром похолодає.

Що ще відзначають

Щороку на 2 квітня припадає Всесвітній день поширення знань про аутизм. Він був ініційований Організацією Об'єднаних Націй 18 грудня 2007 року. Сьогодні традиційно проводяться різноманітні заходи, лекції та конференції, на яких розповідають про аутизм та закликають допомагати хворим.

Крім того, у вівторок відзначається Міжнародний день дитячої книги. У 1967 році подію започаткувала Міжнародна рада з книг для юнацтва. Дату обрали на честь дня народження данського письменника та автора відомих дитячих книг Ганса Крістіана Андерсена.