Яке церковне свято 2 грудня: що не можна робити сьогодні

2 грудня 2023, 07:00
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Сьогодні, 2 грудня, за новим церковним календарем вшановують пам'ять святого пророка Авакума. Він відомий тим, що колись написав велику книгу одкровень.

У ній Авакум розказав про утиски християн, про п'ять проклять халдеїв та про великий страшний суд. Детальніше про цей день розповість 24 Канал

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Святий Авакум – восьмий малий пророк. Він передбачив падіння і руйнування Єрусалимського храму. Під час війни з Єрусалимом Авакум поїхав до Аравії допомагати місцевим служителям віри. Одного разу, коли пророк ніс їм їжу, прилетів ангел і переніс святого до темниці у Вавилоні, де голодував пророк Данило. 

Що не можна робити сьогодні

  • Заборонено лінуватися.
  • Не можна сумувати, плакати та згадувати про минуле.
  • Не варто стригти нігті та робити манікюр, бо можна вкоротити віку.
  • Не можна ділитися своїми секретами та планами на майбутнє з іншими людьми.
  • Заборонено підіймати речі з землі, інакше можна привернути чужі біди. 

Народні прикмети

  • Якщо ввечері буде туман, то невдовзі прийде заметіль.
  • Птахи на верхівках дерев пророкують сильний вітер.
  • Якщо випаде багато снігу, то наступного року отримаєте багатий урожай зерна. 
  • Очікуйте похолодання, якщо кішка спатиме цілий день.
  • Яскраві зорі на небі – до сильних морозів.

Птахи на деревах – до сильного вітру / Фото Canva

Що ще відзначають

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства, який започаткувала ООН. У деяких країнах рабство досі існує. Воно принижує честь та гідність людей. Тому важливо в цей день говорити про скасування цього жахливого явища. 

Також сьогодні – Всесвітній день комп'ютерної грамотності. Вперше його відсвяткували в Індії у 2001 році. Тоді одна IT-компанія вирішила відзначити 20 років від дня свого заснування. Згодом свято стало популярним і в інших країнах світу. 

 

Автор: Марія Примич