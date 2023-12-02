Яке церковне свято 2 грудня: що не можна робити сьогодні

Сьогодні, 2 грудня, за новим церковним календарем вшановують пам'ять святого пророка Авакума. Він відомий тим, що колись написав велику книгу одкровень.

У ній Авакум розказав про утиски християн, про п'ять проклять халдеїв та про великий страшний суд. Детальніше про цей день розповість 24 Канал.

Важливо Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця

Святий Авакум – восьмий малий пророк. Він передбачив падіння і руйнування Єрусалимського храму. Під час війни з Єрусалимом Авакум поїхав до Аравії допомагати місцевим служителям віри. Одного разу, коли пророк ніс їм їжу, прилетів ангел і переніс святого до темниці у Вавилоні, де голодував пророк Данило.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено лінуватися.

Не можна сумувати, плакати та згадувати про минуле.

Не варто стригти нігті та робити манікюр, бо можна вкоротити віку.

Не можна ділитися своїми секретами та планами на майбутнє з іншими людьми.

Заборонено підіймати речі з землі, інакше можна привернути чужі біди.

Народні прикмети

Якщо ввечері буде туман, то невдовзі прийде заметіль.

Птахи на верхівках дерев пророкують сильний вітер.

Якщо випаде багато снігу, то наступного року отримаєте багатий урожай зерна.

Очікуйте похолодання, якщо кішка спатиме цілий день.

Яскраві зорі на небі – до сильних морозів.

Птахи на деревах – до сильного вітру / Фото Canva

Що ще відзначають

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства, який започаткувала ООН. У деяких країнах рабство досі існує. Воно принижує честь та гідність людей. Тому важливо в цей день говорити про скасування цього жахливого явища.

Також сьогодні – Всесвітній день комп'ютерної грамотності. Вперше його відсвяткували в Індії у 2001 році. Тоді одна IT-компанія вирішила відзначити 20 років від дня свого заснування. Згодом свято стало популярним і в інших країнах світу.