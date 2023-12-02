У ній Авакум розказав про утиски християн, про п'ять проклять халдеїв та про великий страшний суд. Детальніше про цей день розповість 24 Канал.
Важливо Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця
Святий Авакум – восьмий малий пророк. Він передбачив падіння і руйнування Єрусалимського храму. Під час війни з Єрусалимом Авакум поїхав до Аравії допомагати місцевим служителям віри. Одного разу, коли пророк ніс їм їжу, прилетів ангел і переніс святого до темниці у Вавилоні, де голодував пророк Данило.
Що не можна робити сьогодні
- Заборонено лінуватися.
- Не можна сумувати, плакати та згадувати про минуле.
- Не варто стригти нігті та робити манікюр, бо можна вкоротити віку.
- Не можна ділитися своїми секретами та планами на майбутнє з іншими людьми.
- Заборонено підіймати речі з землі, інакше можна привернути чужі біди.
Народні прикмети
- Якщо ввечері буде туман, то невдовзі прийде заметіль.
- Птахи на верхівках дерев пророкують сильний вітер.
- Якщо випаде багато снігу, то наступного року отримаєте багатий урожай зерна.
- Очікуйте похолодання, якщо кішка спатиме цілий день.
- Яскраві зорі на небі – до сильних морозів.
Птахи на деревах – до сильного вітру / Фото Canva
Що ще відзначають
2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства, який започаткувала ООН. У деяких країнах рабство досі існує. Воно принижує честь та гідність людей. Тому важливо в цей день говорити про скасування цього жахливого явища.
Також сьогодні – Всесвітній день комп'ютерної грамотності. Вперше його відсвяткували в Індії у 2001 році. Тоді одна IT-компанія вирішила відзначити 20 років від дня свого заснування. Згодом свято стало популярним і в інших країнах світу.