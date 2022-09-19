Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
19 вересня день Ангела відзначають Давид, Кирило, Михайло, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Свято в Україні та світі
- У 1478 року Леонардо да Вінчі завершив роботу над картиною "Мона Ліза".
Свято в церковному календарі
19 вересня православні віряни вшановують Архангела Михаїла, який у християнстві є одним із найголовніших ангелів. Михаїла вважають главою Божого війська й, згідно з писаннями, саме він закликатиме душі людей звуком своєї сурми у Судний день.
Прикмети 19 вересня
- Сьогодні тепло і сонячно – осінь буде такою ж;
- На небі темні хмари – до змін у погоді;
- На березі зелене листя – до ранньої зими;
- Іній на деревах – взимку буде багато снігу.
Що не можна робити 19 вересня
- У цей день не можна важко працювати та перекладати свої обов'язки на когось іншого;
- На Михайлове чудо не можна займатися побутовими справами (пранням, прибиранням, миттям підлоги);
- Сьогодні не можна різати, колоти та рубати дрова;
- У цей день не можна брехати людям, адже можете накликати на себе біду;
- У народі кажуть, що сьогодні не можна мити голову, бо можна "змити увесь розум";
- Категорично не можна сьогодні лихословити та пліткувати.
Що можна робити 19 вересня
- Поставте в цей день свічку за здоров'я та попросіть в Архангела Михаїла в родині миру, щастя і достатку;
- На Михайлове чудо варто вирішити всі домашні проблеми та забути всі негаразди і сварки.