Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

19 вересня день Ангела відзначають Давид, Кирило, Михайло, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

У 1478 року Леонардо да Вінчі завершив роботу над картиною "Мона Ліза".

Свято в церковному календарі

19 вересня православні віряни вшановують Архангела Михаїла, який у християнстві є одним із найголовніших ангелів. Михаїла вважають главою Божого війська й, згідно з писаннями, саме він закликатиме душі людей звуком своєї сурми у Судний день.

Прикмети 19 вересня

Сьогодні тепло і сонячно – осінь буде такою ж;

На небі темні хмари – до змін у погоді;

На березі зелене листя – до ранньої зими;

Іній на деревах – взимку буде багато снігу.

Що не можна робити 19 вересня

У цей день не можна важко працювати та перекладати свої обов'язки на когось іншого;

На Михайлове чудо не можна займатися побутовими справами (пранням, прибиранням, миттям підлоги);

Сьогодні не можна різати, колоти та рубати дрова;

У цей день не можна брехати людям, адже можете накликати на себе біду;

У народі кажуть, що сьогодні не можна мити голову, бо можна "змити увесь розум";

Категорично не можна сьогодні лихословити та пліткувати.

Що можна робити 19 вересня