Именины: кто в этот день празднует день Ангела

19 сентября день Ангела отмечают Давид, Кирилл, Михаил, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .

Читайте также Лучшие поздравления с днем рождения: красивые картинки, стихи и проза

Праздник в Украине и мире

В 1478 году Леонардо да Винчи завершил работу над картиной "Мона Лиза".

Праздник в церковном календаре

19 сентября православные верующие чествуют Архангела Михаила, который в христианстве является одним из самых главных ангелов. Михаила считают главой Божьего войска и, согласно писаниям, именно он будет призывать души людей звуком своей трубы в Судный день.

Приметы 19 сентября

Сегодня тепло и солнечно – осень будет такой же;

На небе темные облака – к переменам погоды;

На берегу зеленые листья – до ранней зимы;

Иней на деревьях – зимой будет много снега.

Что нельзя делать 19 сентября

В этот день нельзя тяжело работать и перекладывать свои обязанности на кого-нибудь другого;

На чудо Михайла нельзя заниматься бытовыми делами (стиркой, уборкой, мойкой пола);

Сегодня нельзя резать, колоть и рубить дрова;

В этот день нельзя врать людям, ведь можете навлечь на себя беду;

В народе говорят, что сегодня нельзя мыть голову, потому что можно "смыть весь разум";

Категорически нельзя сегодня злословить и сплетничать.

Что можно делать 19 сентября