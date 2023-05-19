19 травня у церковному календарі – день пам’яті святого Іова Багатостраждального. Він жив за часів Мойсея, був відомою благочестивою людиною та мав велику родину – 10 дітей, розповідає 24 Канал.

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Якось Іов сильно захворів, тому його дружині доводилося багато працювати. Вона скаржилась чоловіку на страждання, але Іов відповідав, що Бог не дає людині проблем, яких би вона не змогла перенести. За його віру Бог щедро винагородив Іова – він прожив ще 140 років.

Іова наші предки називали Горошником, бо у цей день було заведено висаджувати горох.

День ангела 19 травня святкують Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено сваритися з рідними – особливо братами й сестрами.

Не можна 19 травня лінуватись – якщо будете байдикувати, прийдуть хвороби.

Вважалося, що сьогодні вагітним не можна торкатись чужих дітей.

Заборонено пліткувати.

Прикмети на 19 травня

Роса рясна – щедро вродять огірки.

Спека 19 травня – до посушливого літа.

Вранці сильний туман – довгий час не буде дощів.

Якщо роси немає – чекайте сьогодні дощу.

День в Україні та світі

День сімейної медицини в Україні. Цю подію заснував Кабінет Міністрів з нагоди реформування медичної системи.

Всесвітній день сімейного лікаря. Сімейна медицина існувала багато років тому, але офіційно впроваджена в медичні системи багатьох країн світу у ХХ століття. У цей день дякують сімейним лікарям за їхню працю в оздоровленні людей.

Міжнародний день боротьби з гепатитом. Міжнародний альянс боротьби з гепатитом започаткував подію у 2008 році, щоб нагадувати про хворобу. Це інфекційне захворювання печінки, що буває різних видів – А, B, C, D, E.