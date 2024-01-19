Кого християни вшановують 19 січня: чому сьогодні не можна сваритися з рідними

19 січня християни вшановують пам'ять преподобного Макарія Великого, Єгипетського. У давні часи люди вважали його покровителем худоби, який захищав тварин від різноманітних хвороб.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день фетиша та Всесвітній день домашнього сиру. Більше інформації про ці свята читайте на сайті 24 Каналу.

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День пам'яті преподобного Макарія Великого

Люди вважали Макарія дуже мудрим чоловіком, тому й назвали його Великим. Він жив досить просто, окрім того, був монахом. Протягом дня Макарій мало спав та пив зовсім трошки води. Цікаво, що він вживав їжу лише один раз на тиждень. Згодом преподобний отримав дар від Ісуса Христа. Макарій почав лікувати людей від серйозних хвороб та воскрешати померлих.

Що не можна робити

Не варто сваритися з близькими людьми, бо можете накликати проблеми з зубами.

Заборонено шити, вишивати та в'язати.

Не можна пити сиру воду.

Заборонено лихословити, злитися та ображати людей.

Не варто пити багато алкоголю.

Краще не виходити на вулицю ввечері.

Народні прикмети

Якщо на небі буде багато зірок, то весна прийде пізно.

Погода в лютому буде такою ж, як сьогодні.

Якщо сьогодні не падатиме сніг, то чекайте на ранню весну.

Якщо вдарить сильний мороз, то літом буде жарко.

Що ще відзначають

19 січня відзначається Всесвітній день домашнього сиру. У 2019 році його започаткувала німецька письменниця, яка була прихильницею правильного харчування. Вона вважала, що сир – корисний для здоров'я, тому закликала людей вживати його кожен день.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день фетиша, який з'явився у Великій Британії. Прихильники свята виступають проти дискримінації БДСМ-культури та фетиш-культури.