Сегодня отмечается Международный день фетиша и Всемирный день домашнего сыра. Больше информации об этих праздниках читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти преподобного Макария Великого

Люди считали Макария очень мудрым человеком, потому и назвали его Великим. Он жил довольно просто, кроме того, был монахом. В течение дня Макарий мало спал и пил совсем немного воды. Интересно, что он употреблял пищу всего один раз в неделю. Впоследствии преподобный получил дар от Иисуса Христа. Макарий начал лечить людей от серьезных болезней и воскрешать умерших.

Что нельзя делать

Не стоит ссориться с близкими людьми, потому что можете навлечь проблемы с зубами.

Запрещено шить, вышивать и вязать.

Нельзя пить сырую воду.

Запрещено злословить, злиться и оскорблять людей.

Не стоит пить много алкоголя.

Лучше не выходить на улицу вечером.

Народные приметы

Если на небе будет много звезд, весна придет поздно.

Погода в феврале будет такой же, как сегодня.

Если сегодня не будет снега, то ждите ранней весной.

Если грянет сильный мороз, то летом будет жарко.

Что еще отмечают

19 января отмечается Всемирный день домашнего сыра. В 2019 году его основала немецкая писательница, которая была поклонницей правильного питания. Она считала, что сыр – полезен для здоровья, поэтому призывала людей употреблять его каждый день.

Также сегодня отмечается Международный день фетиша, который появился в Великобритании. Поклонники праздника выступают против дискриминации БДСМ-культуры и фетиш-культуры.