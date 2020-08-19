19 серпня православні християни святкують Яблучний Спас. Преображення Господнє є одним з 12 найважливіших церковних свят. Сьогодні в церкві святять фрукти: яблука, виноград, сливи, груші.

Іменини сьогодні святкує Лев.

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Народні прикмети на 19 серпня

– Яким буде Яблучний Спас – таким і січень буде.

– Погода на Яблучний Спас визначає, за прикметами, яким буде свято.

– Ясна погода – зима буде холодною.

– Якщо не їсти яблук до Яблучного Спаса, а потім у свято скуштувати яблуко з медом і загадати бажання, то воно неодмінно здійсниться.

Що можна робити 19 серпня

Перш ніж з'їсти освячене яблуко самому, треба ним когось пригостити. Батькам, чия дитина померла, треба віднести яблука на могилу.

Що не можна робити 19 серпня