19 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
19 серпня православні християни святкують Яблучний Спас. Преображення Господнє є одним з 12 найважливіших церковних свят. Сьогодні в церкві святять фрукти: яблука, виноград, сливи, груші.
Іменини сьогодні святкує Лев.
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Народні прикмети на 19 серпня
– Яким буде Яблучний Спас – таким і січень буде.
– Погода на Яблучний Спас визначає, за прикметами, яким буде свято.
– Ясна погода – зима буде холодною.
– Якщо не їсти яблук до Яблучного Спаса, а потім у свято скуштувати яблуко з медом і загадати бажання, то воно неодмінно здійсниться.
Що можна робити 19 серпня
- Перш ніж з'їсти освячене яблуко самому, треба ним когось пригостити.
- Батькам, чия дитина померла, треба віднести яблука на могилу.
Що не можна робити 19 серпня
- Сьогодні не можна займатися важкою фізичною роботою.
- На Яблучний Спас не можна шити, в'язати та робити ремонти.
- Не рекомендовано цього дня проганяти з оселі комах.
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