19 августа православные христиане празднуют Яблочный Спас. Преображение Господне является одним из 12 важнейших церковных праздников. Сегодня в церкви освящают фрукты: яблоки, виноград, сливы, груши.

Именины сегодня празднует: Лев.

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Народные приметы на 19 августа

– Каким будет Яблочный Спас – таким и январь будет.

– Погода на Яблочный Спас определяет, по приметам, каким будет праздник.

– Ясная погода – зима будет холодной.

– Если не есть яблок Яблочного Спаса, а затем в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Что можно делать 19 августа

Прежде чем съесть освященное яблоко самому, надо им кого-то угостить. Родителям, чей ребенок умер, надо отнести яблоки на могилу.

Что нельзя делать 19 августа