19 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 августа православные христиане празднуют Яблочный Спас. Преображение Господне является одним из 12 важнейших церковных праздников. Сегодня в церкви освящают фрукты: яблоки, виноград, сливы, груши.
Именины сегодня празднует: Лев.
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Народные приметы на 19 августа
– Каким будет Яблочный Спас – таким и январь будет.
– Погода на Яблочный Спас определяет, по приметам, каким будет праздник.
– Ясная погода – зима будет холодной.
– Если не есть яблок Яблочного Спаса, а затем в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется.
Что можно делать 19 августа
- Прежде чем съесть освященное яблоко самому, надо им кого-то угостить.
- Родителям, чей ребенок умер, надо отнести яблоки на могилу.
Что нельзя делать 19 августа
- Сегодня нельзя заниматься тяжелой физической работой.
- На Яблочный Спас нельзя шить, вязать и делать ремонты.
- Не рекомендуется в этот день прогонять из дома насекомых.
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