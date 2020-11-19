19 листопада вшановується пам'ять Максима і Василя Сповідника. Вони проповідували віру в Христа і хоча не зазнали мученицької смерті, все-таки страждали від гонінь і за своє праведне життя були зараховані до лику святих.

Іменини сьогодні святкують: Ніна, Анатолій, Віктор, Павло.

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Народні прикмети на 19 листопада

– Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.

– Безвітряна погода 19 листопада – скоро морози будуть.

– У коней хороший апетит – взимку вони не будуть страждати від хвороб.

– Корова багато молока дає – можна сподіватися на хороші надої навіть взимку.

– Багато зірок видно на небі – прикмета, що будуть холоди. А якщо зірок практично не видно, то на наступний день можливі снігопади.

– Гуси купаються у воді – чекайте відлиги.

– Зграї ворон і галок кружляють в небі – буде снігопад.

Що можна робити 19 листопада

1. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

Що не можна робити 19 листопада

1. Не вирушайте в далеку дорогу, краще проведіть цей день вдома з друзями та близькими.

2. Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.