19 ноября почитается память Максима и Василия Исповедника. Они проповедовали веру в Христа и хотя не подверглись мученической смерти, все же страдали от гонений и за свою праведную жизнь были причислены к лику святых.

Именины сегодня празднуют: Нина, Анатолий, Виктор, Павел.

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Народные приметы на 19 ноября

– Снегопад 19 ноября – зима тоже будет снежной.

– Безветренная погода 19 ноября – скоро морозы будут.

– У лошадей хороший аппетит – зимой они не будут страдать от болезней.

– Корова много молока дает – можно надеяться на хорошие надои даже зимой.

– Много звезд видно на небе – примета, что будут холода. А если звезд практически не видно, то на следующий день возможны снегопады.

– Гуси купаются в воде – ждите оттепели.

– Стаи ворон и галок кружат в небе – будет снегопад.

Что можно делать 19 ноября

1. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

2. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и крепкая.

Что нельзя делать 19 ноября

1. Не отправляйтесь в дальнюю дорогу, лучше проведите этот день дома с друзьями и близкими.

2. Нельзя оставаться в долгах. Отдайте накануне все одолженные средства.