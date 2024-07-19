Яке релігійне свято у п'ятницю, 19 липня: що не можна робити сьогодні

19 липня за новоюліанським календарем вшановується пам'ять святої преподобної Мокрини, сестри святого Василія Великого. Люди у цей день йдуть до церкви та моляться за здоров'я, добробут, сімейне щастя та мир у країні.

Сьогодні потрібно поприбирати у будинку. Наші предки у свято також ходили до лісу, щоб збирати гриби, збирали овес. Крім того, люди вірили – якщо до хати прибіжить кіт, то його не варто виганяти. Необхідно залишити тваринку в себе або комусь віддати, щоб притягнути у дім достаток, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті святої преподобної Мокрини

Свята Мокрина родом з Кесарії Каппадокійської та народилися у 324 році. Крім того, жінка мала брата Василія Великого. У 12-річному віці вона повинна була вийти заміж за нареченого, якого обрав батько, однак несподівано молодий чоловік помер. Після цього преподобна вирішила, що буде служити Богові. Після смерті тата, Мокрина разом з мамою виховувала решту дітей. Пішла з життя свята у 380 році.

Що не можна робити

Заборонено сваритися, ображатися та лихословити, оскільки це гріх.

Не можна пити алкогольні напої, інакше отримаєте залежність.

Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Не рекомендується йти рибалити, адже нічого не зловите.

Народні прикмети

Суха погода – до таких же днів протягом 6 наступних тижнів.

Холодна погода та дощ – до поганого врожаю.

Якщо надворі тепло, то чекайте на багатий врожай.

Що ще відзначають

Щороку 19 липня українці святкують День тренера. Ініціювали таку подію ще у 1999 році, однак лише у 2021 році президент підписав указ про запровадження професійного свята. Дату обрали невипадково. Річ у тім, що 19 липня 1996 року незалежна Україна вперше з'явилася на Олімпійських змаганнях.

Крім того, сьогодні День нових друзів. Це свято має ще дві дати – 19 жовтня та 19 січня. Його запровадила Hallmark Cards – американська компанія, яка виготовляла листівки. Так вона хотіла, аби вироби більше купували. Спершу цей день був не надо популярний, але згодом поширився по світу.