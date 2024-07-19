Сегодня нужно убирать в доме. Наши предки в праздник также ходили в лес, чтобы собирать грибы, собирали овес. Кроме того, люди верили – если в дом прибежит кот, то его не стоит выгонять. Необходимо оставить животное у себя или кому-то отдать, чтобы привлечь в дом достаток, передает LifeStyle 24.

Актуально Календарь религиозных праздников на июль 2024 года: что будут отмечать украинцы

День памяти святой преподобной Мокрины

Святая Мокрина родом из Кесарии Каппадокийской и родилась в 324 году. Кроме того, женщина имела брата Василия Великого. В 12-летнем возрасте она должна была выйти замуж за жениха, которого выбрал отец, однако неожиданно молодой человек умер. После этого преподобная решила, что будет служить Богу. После смерти папы, Мокрина вместе с мамой воспитывала остальных детей. Ушла из жизни святая в 380 году.

Что нельзя делать

Запрещено ссориться, обижаться и сквернословить, поскольку это грех.

Нельзя пить алкогольные напитки, иначе получите зависимость.

Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Не рекомендуется идти рыбачить, ведь ничего не поймаете.

Народные приметы

Сухая погода – к таким же дням в течение 6 следующих недель.

Холодная погода и дождь – к плохому урожаю.

Если на улице тепло, то ждите богатый урожай.

Что еще отмечают

Ежегодно 19 июля украинцы празднуют День тренера. Инициировали такое событие еще в 1999 году, однако только в 2021 году президент подписал указ о введении профессионального праздника. Дату выбрали неслучайно. Дело в том, что 19 июля 1996 года независимая Украина впервые появилась на Олимпийских соревнованиях.

Кроме того, сегодня День новых друзей. Этот праздник имеет еще две даты – 19 октября и 19 января. Его ввела Hallmark Cards – американская компания, которая изготавливала открытки. Так она хотела, чтобы изделия больше покупали. Сначала этот день был не надо популярный, но впоследствии распространился по миру.