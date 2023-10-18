Яке свято 18 жовтня – що заборонено робити сьогодні

18 жовтня віряни вшановують пам'ять апостола та євангеліста Луки. У світі відзначають День гітари. Читайте більше про цей день далі.

18 жовтня у церковному календарі – день пам'яті апостола та Луки, який є автором одного з Євангелій, повідомляє 24 Канал.

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Він був одним з 70 учнів Христа, яких Ісус благословив проповідувати по всьому світу. Лука був присутній на розп'ятті Ісуса Христа. Також апостол Лука супроводжував апостола Павла та допомагав йому. Вважають, що Лука ще був лікарем та створював перші ікони. Він загинув мученицькою смертю у Греції.

Що не можна робити сьогодні

Не можна влаштовувати вечірки.

Вважалось, що в цей день не можна позичати сіль.

Сьогодні заборонено переїдати та вживати спиртне.

У цей день не можна брати кошти у борг.

Прикмети на 18 жовтня

Якщо перший сніг випав на мокру землю – то він залишиться, на суху – швидко зійде.

Сніг не випав взагалі – зима не буде ранньою.

Береза не скинула листя – взимку буде холодно.

День сухий і безвітряний – чекайте похолодання.

18 жовтня святкують Андрій, Гаврило, Давид, Єлизавета, Іван, Йосип, Леонтій, Микола, Семен, Сергій, Юліан.

Всесвітній день гітари. Це нове свято, яке заснував у 2021 році гітарист з Греції Йоргос Фудуліс. Його підтримала ЮНЕСКО та інші міжнародні організації.