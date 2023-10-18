18 октября в церковном календаре – день памяти апостола и Луки, который является автором одного из Евангелий, пишет 24 Канал.
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Он был одним из 70 учеников Христа, которых Иисус благословил проповедовать по всему миру. Лука присутствовал на распятии Иисуса Христа. Также апостол Лука сопровождал апостола Павла и помогал ему. Считается, что Лука еще был врачом и создавал первые иконы. Он погиб мученической смертью в Греции.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя устраивать вечеринки.
- Считалось, что в этот день нельзя одалживать соль.
- Сегодня запрещено переедать и употреблять спиртное.
- В этот день нельзя брать средства взаймы.
Приметы на 18 октября
- Если первый снег выпал на мокрую землю – он останется, на сухую – быстро сойдет.
- Снег не выпал вообще – зима не будет ранней.
- Береза не сбросила листья – зимой будет холодно.
- День сухой и безветренный – ждите похолодания.
Всемирный день гитары. Это новый праздник, который основал в 2021 гитарист из Греции Йоргос Фудулис. Его поддержал ЮНЕСКО и другие международные организации.