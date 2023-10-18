18 октября в церковном календаре – день памяти апостола и Луки, который является автором одного из Евангелий, пишет 24 Канал.

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Он был одним из 70 учеников Христа, которых Иисус благословил проповедовать по всему миру. Лука присутствовал на распятии Иисуса Христа. Также апостол Лука сопровождал апостола Павла и помогал ему. Считается, что Лука еще был врачом и создавал первые иконы. Он погиб мученической смертью в Греции.

День ангела 18 октября празднуют Андрей, Гаврило, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Леонтий, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя устраивать вечеринки.

Считалось, что в этот день нельзя одалживать соль.

Сегодня запрещено переедать и употреблять спиртное.

В этот день нельзя брать средства взаймы.

Приметы на 18 октября

Если первый снег выпал на мокрую землю – он останется, на сухую – быстро сойдет.

Снег не выпал вообще – зима не будет ранней.

Береза не сбросила листья – зимой будет холодно.

День сухой и безветренный – ждите похолодания.

Всемирный день гитары. Это новый праздник, который основал в 2021 гитарист из Греции Йоргос Фудулис. Его поддержал ЮНЕСКО и другие международные организации.