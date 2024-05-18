Яке свято 18 травня: чому сьогодні не варто починати нову справу

18 травня християни вшановують пам'ять Феодота Анкірського. Традиційно люди у молитвах до святого просять щедрого врожаю. Адже триває сезон садівництва.

Сьогодні, за народними прикметами, самотнім дівчатам обов'язково потрібно проводити день з кимось, інакше вони ніколи не знайдуть собі нареченого. Які ще повір'я є на 18 травня, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті Феодота Анкірського

Життя святого Феодота припало на III століття, коли правив імператор Діоклетіан. Чоловік сповідував християнську віру, у його домі навіть відбувалися богослужіння. Правитель не знав про це все. Однак одного разу йому стало відомо про сімох християнок, які допомагали нужденним. Дівчата відмовилися приймати язичництво, тому їх наказали вбити: кинути у річку.

Коли Феодот Анкірський дізнався про це, то вирішив поховати мучениць. Проте його вчинок не залишився непоміченим імператором. Святий також не відрікся від християнства, тому деякий час терпів муки, а потім був страчений.

Що не можна робити

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується купувати дорогі речі.

Не варто братися за нову справу, бо плани зазнають краху.

Народні прикмети

Якщо почуєте, що голосно каркають ворони, то чекайте на дощ.

Якщо на дубі вже розпустилося листя, то буде багатий врожай.

Якщо куватиме зозуля, то незабаром прийде потепління.

Що ще відзначають

Сьогодні українці відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме у період з 18 до 21 травня 1944 року здійснювалася депортація кримських татар. Верховна Рада України запровадила пам'ятний день 12 листопада 2015 року.

Також на 18 травня припадає щорічне свято – Міжнародний день музеїв. Його запровадили на 11 генеральній конференції Міжнародної ради музеїв, яка відбулася у 1977 році. Під час події традиційно організовують тематичні заходи.