Сегодня, по народным приметам, одиноким девушкам обязательно нужно проводить день с кем-то, иначе они никогда не найдут себе жениха. Какие еще поверья есть на 18 мая, расскажет LifeStyle 24.
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День памяти Феодота Анкирского
Жизнь святого Феодота пришлась на III век, когда правил император Диоклетиан. Мужчина исповедовал христианскую веру, в его доме даже совершались богослужения. Правитель не знал об этом всем. Однако однажды ему стало известно о семи христианках, которые помогали нуждающимся. Девушки отказались принимать язычество, поэтому их приказали убить: бросить в реку.
Когда Феодот Анкирский узнал об этом, то решил похоронить мучениц. Однако его поступок не остался незамеченным императором. Святой также не отрекся от христианства, поэтому некоторое время терпел мучения, а затем был казнен.
Что нельзя делать
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- Не рекомендуется покупать дорогие вещи.
- Не стоит браться за новое дело, потому что планы потерпят крах.
Народные приметы
- Если услышите, что громко каркают вороны, то ждите дождь.
- Если на дубе уже распустились листья, то будет богатый урожай.
- Если будет куковать кукушка, то вскоре придет потепление.
Что еще отмечают
Сегодня украинцы отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в период с 18 по 21 мая 1944 года осуществлялась депортация крымских татар. Верховная Рада Украины ввела памятный день 12 ноября 2015 года.
Также на 18 мая приходится ежегодный праздник – Международный день музеев. Его ввели на 11 генеральной конференции Международного совета музеев, которая состоялась в 1977 году. Во время события традиционно организуют тематические мероприятия.