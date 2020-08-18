18 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
18 серпня в народному календарі святкують день Євстигнія, якого називають Житником. У старості він вирішив повністю присвятити себе Богу, весь час проводив час у молитвах, а також здійснював добрі справи і відвідував храми.
Іменини сьогодні святкують: Марія, Іван, Євдокія.
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Народні прикмети на 18 серпня
– Яка погода 18 серпня – таким і грудень буде.
– П’явки на поверхню води спливають – дощ буде.
– Земляні хробаки виповзли 18 серпня з-під землі – чекайте дощу.
– Увечері відлуння чується далеко – буде теплий день. Якщо ж відлуння 18 серпня глухе, то наступний день буде похмурим.
Що можна робити 18 серпня
- За традицією, сьогодні треба з’їсти хліб з цибулею, запиваючи квасом.
- Великим успіхом вважається в цей день знайти на поле стебло з 12 колоссями. Зерна з нього зберігають до наступного весни та першими засівають.
Що не можна робити 18 серпня
- Сьогодні не можна співати в полі – до біди.
- У цей день не можна довго спати, адже ви не встигнете закінчити всі роботи.
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