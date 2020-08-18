Що можна і не можна робити 18 серпня / Фото з відкритих джерел

18 серпня в народному календарі святкують день Євстигнія, якого називають Житником. У старості він вирішив повністю присвятити себе Богу, весь час проводив час у молитвах, а також здійснював добрі справи і відвідував храми.