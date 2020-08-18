Что можно и нельзя делать 18 августа / Фото из открытых источников

18 августа в народном календаре празднуют день Евстигнея, которого называют Житником. В старости он решил полностью посвятить себя Богу, все время проводил в молитвах, а также делал добрые дела и посещал храмы.