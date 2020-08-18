18 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 августа в народном календаре празднуют день Евстигнея, которого называют Житником. В старости он решил полностью посвятить себя Богу, все время проводил в молитвах, а также делал добрые дела и посещал храмы.
Именины сегодня отмечают: Мария, Иван, Евдокия.
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Народные приметы на 18 августа
– Какая погода 18 августа – таким и декабрь будет.
– Пиявки на поверхность воды всплывают – дождь будет.
– Земляные черви выползли 18 августа из-под земли – ждите дождя.
– Вечером эхо слышится далеко – будет теплый день. Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет мрачным.
Что можно делать 18 августа
- По традиции сегодня надо съесть хлеб с луком, запивая квасом.
- Большим успехом считается в этот день найти на поле стебель с 12 колосьями. Зерна из него хранят до следующей весны и первыми засевают.
Что нельзя делать 18 августа
- Сегодня нельзя петь в поле – к беде.
- В этот день нельзя долго спать, ведь вы не успеете закончить все работы.
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