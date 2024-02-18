Також сьогодні відзначається Всесвітній день дегустації вина та День батарейки. Більше інформації про ці свята читайте на сайті LifeStyle 24.

Важливо Свята і пам'ятні дати, які відзначатимуть в лютому 2024: чи будуть додаткові вихідні

День пам'яті святителя Лева, папи Римського

У 452 році святитель Лев зміг молитвами зупинити вождя гунів Аттілу, який хотів знищити Рим. У 455 році йому також вдалося захистити римлян від вандалів. У 440 році чоловік став сорок п'ятим папою Римським. Церкві він присвяти двадцять один рік.

За життя папа Римський Лев здобув велику повагу від людей та розповідав їм про християнські традиції. Зараз його мощі зберігаються у Соборі Святого Петра, який розташований у Ватикані.

Що не можна робити

Не можна лінуватися, конфліктувати з рідними та лихословити.

Не варто думати про погане.

Заборонено важко працювати, в'язати та вишивати.

Народні прикмети

Якщо почуєте грім, то отримаєте хороший врожай.

Ясний місяць – до сильного холоду.

Якщо на небі яскраво сяятимуть зорі, то скоро прийде похолодання.

День без дощу – до рясного врожаю.

Що ще відзначають

18 лютого відзначається Всесвітній день дегустації вина. Зокрема, сьогодні розповідають про користь цього напою для організму людини. Однак також важливо пам'ятати, що надмірне споживання алкоголю шкодить здоров'ю.

Також сьогодні проходить День батарейки. Дату обрали невипадково. Адже 18 лютого 1745 року народився відомий італійський фізик та фізіолог Алессандро Вольт. Він винайшов першу електричну батарейку, яка мала назву вольтів стовп.