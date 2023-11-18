18 листопада в Україні та світі: головні традиції та прикмети цього дня

18 листопада вшановують пам'ять одразу двох мучеників: Платона Анкірського та диякона Романа Кесарійського. Раніше їх ще називали "зимовказівниками". Бо цього дня люди визначали, якою буде зима.

Також сьогодні Всесвітній день запобігання та зцілення від сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та насильства над дітьми. Детальніше розповість 24 Канал.

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День пам'яті священномучеників Платона Анкірського та диякона Романа Кесарійського

Святий Платон виховувався у християнській родині. Тому в юному віці пішов у мандри містами, щоб схиляти прихильників язичництва до християнської віри. В той час влада Римської імперії переслідувала християн. Мученика Платона схопили. Його вмовляли зректися віри, але святий відмовився. Тому після тривалих тортур Платона стратити.

Святий Роман був дияконом місцевого храму в Кесарії. Тому через переслідування людей, які сповідують християнство, йому довелося тікати в Антіохію. Там Роман Кесарійський продовжував служити Господу. За намагання мученика схилити язичників до християнської віри, його схопили та засудили до смертної кари.

Мученики Платон та Роман / Фото "Новини культури України"

Традиції та прикмети на цей день

У цей день люди молилися до мучеників Платона та Романа. Вони просили про збільшення достатку. Крім того, складали "прогноз" на всю зиму. Вважалося, що сильні вітри принесуть з собою хуртовини і заметілі. Якщо ж ворона ходить по дорозі, то буде швидке потепління. Сильних морозів очікували, якщо Місяць був оточений ореолом.

Що відзначають у світі

Крім того, сьогодні відзначають Всесвітній день запобігання та зцілення від сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та насильства над дітьми, який запровадила Організація Об'єднаних Націй. У цей день привертають увагу світової громадськості до травм від сексуального насильства над дітьми.