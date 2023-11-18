Також сьогодні Всесвітній день запобігання та зцілення від сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та насильства над дітьми. Детальніше розповість 24 Канал.

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День пам'яті священномучеників Платона Анкірського та диякона Романа Кесарійського

Святий Платон виховувався у християнській родині. Тому в юному віці пішов у мандри містами, щоб схиляти прихильників язичництва до християнської віри. В той час влада Римської імперії переслідувала християн. Мученика Платона схопили. Його вмовляли зректися віри, але святий відмовився. Тому після тривалих тортур Платона стратити.

Святий Роман був дияконом місцевого храму в Кесарії. Тому через переслідування людей, які сповідують християнство, йому довелося тікати в Антіохію. Там Роман Кесарійський продовжував служити Господу. За намагання мученика схилити язичників до християнської віри, його схопили та засудили до смертної кари.

Мученики Платон та Роман / Фото "Новини культури України"

Традиції та прикмети на цей день

У цей день люди молилися до мучеників Платона та Романа. Вони просили про збільшення достатку. Крім того, складали "прогноз" на всю зиму. Вважалося, що сильні вітри принесуть з собою хуртовини і заметілі. Якщо ж ворона ходить по дорозі, то буде швидке потепління. Сильних морозів очікували, якщо Місяць був оточений ореолом.

Що відзначають у світі

Крім того, сьогодні відзначають Всесвітній день запобігання та зцілення від сексуальної експлуатації, жорстокого поводження та насильства над дітьми, який запровадила Організація Об'єднаних Націй. У цей день привертають увагу світової громадськості до травм від сексуального насильства над дітьми.