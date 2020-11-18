18 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
18 листопада в народному календарі вшановують пам'ять архієпископа Іону. Він займався організацією притулків, де проживали знедолені, вдови та сироти. Також він прославився численними чудами, які міг здійснювати з Божою допомогою.
Згодом Іона був прирахований до лику святих. У його життєписі сказано, що після його смерті, біля його гробу відбувалася велика кількість чудес, і багато людей саме з цієї причини згодом увірували в Христа.
Іменини сьогодні святкують: Григорій, Тимофій.
Читайте також Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
Народні прикмети на 18 листопада
– На гілках верби видно іній – прикмета, що зима буде довгою.
– Багато інею видно – чекайте відлиги найближчим часом.
– Сніг 18 листопада лягає на землю нерівно – наступного року жито вродить.
Що можна робити 18 листопада
- Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.
- Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.
Що не можна робити 18 листопада
- Утримайтеся від походу до перукаря, адже стрижка та фарбування волосся спровокує у вашому житті сварку.
Поділитися новиною