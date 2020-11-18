18 листопада в народному календарі вшановують пам'ять архієпископа Іону. Він займався організацією притулків, де проживали знедолені, вдови та сироти. Також він прославився численними чудами, які міг здійснювати з Божою допомогою.

Згодом Іона був прирахований до лику святих. У його життєписі сказано, що після його смерті, біля його гробу відбувалася велика кількість чудес, і багато людей саме з цієї причини згодом увірували в Христа.

Іменини сьогодні святкують: Григорій, Тимофій.

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Народні прикмети на 18 листопада

– На гілках верби видно іній – прикмета, що зима буде довгою.

– Багато інею видно – чекайте відлиги найближчим часом.

– Сніг 18 листопада лягає на землю нерівно – наступного року жито вродить.

Що можна робити 18 листопада

Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Що не можна робити 18 листопада