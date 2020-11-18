18 ноября в народном календаре чтят память архиепископа Ионы. Он занимался организацией приютов, где проживали обездоленные, вдовы и сироты. Также он прославился многочисленными чудесами, которые мог совершать с Божьей помощью.

Впоследствии Иона был причислен к лику святых. В его жизнеописании сказано, что после его смерти возле гроба происходило большое количество чудес, и многие люди именно по этой причине впоследствии уверовали в Христа.

Именины сегодня празднуют: Григорий, Тимофей.

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Народные приметы на 18 ноября

– На ветках ивы виден иней – примета, что зима будет долгой.

– Много инея видно – ждите оттепели в ближайшее время.

– Снег 18 ноября ложится на землю неровно – в следующем году рожь уродится.

Что можно делать 18 ноября

В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвастайтесь, потому что они не зачтутся. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.

Что нельзя делать 18 ноября