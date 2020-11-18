18 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 ноября в народном календаре чтят память архиепископа Ионы. Он занимался организацией приютов, где проживали обездоленные, вдовы и сироты. Также он прославился многочисленными чудесами, которые мог совершать с Божьей помощью.
Впоследствии Иона был причислен к лику святых. В его жизнеописании сказано, что после его смерти возле гроба происходило большое количество чудес, и многие люди именно по этой причине впоследствии уверовали в Христа.
Именины сегодня празднуют: Григорий, Тимофей.
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Народные приметы на 18 ноября
– На ветках ивы виден иней – примета, что зима будет долгой.
– Много инея видно – ждите оттепели в ближайшее время.
– Снег 18 ноября ложится на землю неровно – в следующем году рожь уродится.
Что можно делать 18 ноября
- В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвастайтесь, потому что они не зачтутся.
- Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.
Что нельзя делать 18 ноября
- Воздержитесь от похода к парикмахеру, ведь стрижка и окрашивание волос спровоцирует в вашей жизни ссору.
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