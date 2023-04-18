18 квітня – яке сьогодні церковне свято та що не можна робити у цей день

18 квітня християни вшановують пам'ять Феодула-читця. У світі відзначають Міжнародний день пам'яток і історичних місць. Дивіться більше про цей день та що не можна робити сьогодні.

18 квітня у церковному календарі – день пам'яті Феодула-читця та преподобної Феодори Солунської. Феодул був учнем старця Агапода – вони були читцями у Фессалоніці, пише 24 Канал.

Дивіться також Яке сьогодні, 17 квітня, свято – що не можна робити, традиції та прикмети у цей день

Однієї ночі Феодулу наснилось, наче світлий чоловік поклав йому перстень із зображенням Ісуса. Прокинувшись, перстень і справді був у його руках. Він сприйняв це за знак проповідувати й вирушив розповідати про християнство. Загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити 18 квітня

У цей день не можна лихословити, сваритися чи провокувати конфлікти.

Не можна вживати алкогольні напої.

У цей день не радили займатись важкою працею.

Прикмети на сьогодні

Оси починають будувати гнізда у відкритих гніздах – літо буде вогким.

Жуки-сонечка вже з'явилися – відтоді буде тепло.

На березі розпустилося листя – час садити картоплю.

У цей день з'явилась веселка – літо буде теплим та посушливим.

Багато соку з берези – до дощового літа.

святкують Олексій, Георгій, Марк, Микола, Платон, Семен.

День в Україні та світі

Міжнародний день пам'яток та історичних місць або День всесвітнього спадку. Ця подія спрямована на підвищення обізнаності щодо культурної спадщини.

День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні. Перший з'їзд товариства відбувся ще 1918 року. Нині Червоний Хрест зазнає критики, бо, на думку багатьох, не виконує обіцянки статуту попри надані повноваження.