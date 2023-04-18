18 квітня – яке сьогодні церковне свято та що не можна робити у цей день
18 квітня християни вшановують пам'ять Феодула-читця. У світі відзначають Міжнародний день пам'яток і історичних місць. Дивіться більше про цей день та що не можна робити сьогодні.
18 квітня у церковному календарі – день пам'яті Феодула-читця та преподобної Феодори Солунської. Феодул був учнем старця Агапода – вони були читцями у Фессалоніці, пише 24 Канал.
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Однієї ночі Феодулу наснилось, наче світлий чоловік поклав йому перстень із зображенням Ісуса. Прокинувшись, перстень і справді був у його руках. Він сприйняв це за знак проповідувати й вирушив розповідати про християнство. Загинув мученицькою смертю.Іменини 18 квітня святкують Олексій, Георгій, Марк, Микола, Платон, Семен.
Що не можна робити 18 квітня
- У цей день не можна лихословити, сваритися чи провокувати конфлікти.
- Не можна вживати алкогольні напої.
- У цей день не радили займатись важкою працею.
Прикмети на сьогодні
- Оси починають будувати гнізда у відкритих гніздах – літо буде вогким.
- Жуки-сонечка вже з'явилися – відтоді буде тепло.
- На березі розпустилося листя – час садити картоплю.
- У цей день з'явилась веселка – літо буде теплим та посушливим.
- Багато соку з берези – до дощового літа.
День в Україні та світі
Міжнародний день пам'яток та історичних місць або День всесвітнього спадку. Ця подія спрямована на підвищення обізнаності щодо культурної спадщини.
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