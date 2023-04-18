18 апреля в церковном календаре – день памяти Феодула-чтеца и преподобной Феодоры Солунской. Феодул был учеником старца Агапода – они были чтецами в Фессалонике, пишет 24 Канал.
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Однажды ночью Феодулу приснилось, будто светлый человек положил ему кольцо с изображением Иисуса. Проснувшись, перстень действительно был в его руках. Он воспринял это как знак проповедовать и отправился рассказывать о христианстве. Погиб мученической смертью.
Что нельзя делать 18 апреля
- В этот день нельзя злословить, ссориться или провоцировать конфликты.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки.
- В этот день не советовали заниматься тяжелым трудом.
Приметы на сегодня
- Осы начинают строить гнезда в открытых гнездах – лето будет сырым.
- Жуки-солнышки уже появились – с тех пор будет тепло.
- На берегу распустились листья – пора сажать картошку.
- Наши предки заметили, что в этот день будет жарко.
- Много сока из березы – к дождливому лету.
День в Украине и мире
Международный день памятников и исторических мест или День всемирного наследия. Это событие направлено на повышение осведомленности о культурном наследии.
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