Яке церковне свято у вівторок, 18 червня: чому сьогодні не можна хвалитися
18 червня за новим церковним календарем вшановується пам'ять святого мученика Леонтія. З давніх-давен він вважається покровителем воїнів. Віряни у молитвах просять захищати тих, хто воює. Тож сьогодні українцям варто це зробити.
Сьогодні краще не проводити день наодинці, адже таким буде цілий рік. Що ще не можна робити у це свято, розповість LifeStyle 24.
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День пам'яті святого мученика Леонтія
Леонтій був воїном у римській армії. Через деякий час йому запропонували керувати імператорським військом, яке перебувало у Триполі. Чоловік був шанований серед людей за свою щедрість та доброту.
Одного разу святого наказали схопити за те, що він сповідував християнство. Займалися цим Адріан та Іпатій. Дорогою перший чоловік захворів – врятувало його справжнє диво. Річ у тім, що уві сні до Іпатія прийшов ангел, який сказав, щоб той помолився Богові. Коли він прислухався до поради, то одразу одужав.
Після цього Іпатій зустрів незнайомого чоловіка, у якого вирішив заночувати разом зі своїм загоном. Згодом виявилося, що це був Леонтій, у якого Іпатій попросив про хрещення. Коли про це все стало відомо Адріану, то він дуже розізлився. Леонтій та Іпатій не захотіли відрікатися від християнської віри, тому спершу з них знущалися, а потім вбили.
Що не можна робити
- Заборонено сваритися, бо довго не зможете помиритися.
- Не варто хвалитися, інакше удача втече від вас.
- Краще бережно ставитися до грошей, бо згодом взагалі їх втратите.
- Не можна сумувати, тому що доля не буде до вас прихильною.
Народні прикмети
- Роса – до багатого врожаю.
- Рожевий захід сонця – до потепління.
- Якщо зранку буде туман, то чекайте на спекотний день.
Що ще відзначають
18 червня відзначається Міжнародний день пікніка. Свято відбувається саме влітку, адже ця пора року – найкращий час для того, щоб збиратися з друзями на природі й влаштовувати смачні та веселі посиденьки.
Також сьогодні українці мають щорічне свято – День дільничого офіцера поліції. Рішення про його започаткування було прийняте у 2004 році.