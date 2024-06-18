Яке церковне свято у вівторок, 18 червня: чому сьогодні не можна хвалитися

18 червня за новим церковним календарем вшановується пам'ять святого мученика Леонтія. З давніх-давен він вважається покровителем воїнів. Віряни у молитвах просять захищати тих, хто воює. Тож сьогодні українцям варто це зробити.

Сьогодні краще не проводити день наодинці, адже таким буде цілий рік. Що ще не можна робити у це свято, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого мученика Леонтія

Леонтій був воїном у римській армії. Через деякий час йому запропонували керувати імператорським військом, яке перебувало у Триполі. Чоловік був шанований серед людей за свою щедрість та доброту.

Одного разу святого наказали схопити за те, що він сповідував християнство. Займалися цим Адріан та Іпатій. Дорогою перший чоловік захворів – врятувало його справжнє диво. Річ у тім, що уві сні до Іпатія прийшов ангел, який сказав, щоб той помолився Богові. Коли він прислухався до поради, то одразу одужав.

Після цього Іпатій зустрів незнайомого чоловіка, у якого вирішив заночувати разом зі своїм загоном. Згодом виявилося, що це був Леонтій, у якого Іпатій попросив про хрещення. Коли про це все стало відомо Адріану, то він дуже розізлився. Леонтій та Іпатій не захотіли відрікатися від християнської віри, тому спершу з них знущалися, а потім вбили.

Що не можна робити

Заборонено сваритися, бо довго не зможете помиритися.

Не варто хвалитися, інакше удача втече від вас.

Краще бережно ставитися до грошей, бо згодом взагалі їх втратите.

Не можна сумувати, тому що доля не буде до вас прихильною.

Народні прикмети

Роса – до багатого врожаю.

Рожевий захід сонця – до потепління.

Якщо зранку буде туман, то чекайте на спекотний день.

Що ще відзначають

18 червня відзначається Міжнародний день пікніка. Свято відбувається саме влітку, адже ця пора року – найкращий час для того, щоб збиратися з друзями на природі й влаштовувати смачні та веселі посиденьки.

Також сьогодні українці мають щорічне свято – День дільничого офіцера поліції. Рішення про його започаткування було прийняте у 2004 році.