Сегодня лучше не проводить день наедине, ведь таким будет целый год. Что еще нельзя делать в этот праздник, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святого мученика Леонтия

Леонтий был воином в римской армии. Через некоторое время ему предложили руководить императорским войском, которое находилось в Триполи. Мужчина был уважаем среди людей за свою щедрость и доброту.

Однажды святого приказали схватить за то, что он исповедовал христианство. Занимались этим Адриан и Ипатий. По дороге первый мужчина заболел – спасло его настоящее чудо. Дело в том, что во сне к Ипатию пришел ангел, который сказал, чтобы тот помолился Богу. Когда он прислушался к совету, то сразу выздоровел.

После этого Ипатий встретил незнакомого мужчину, у которого решил заночевать вместе со своим отрядом. Впоследствии оказалось, что это был Леонтий, у которого Ипатий попросил о крещении. Когда об этом всем стало известно Адриану, то он очень разозлился. Леонтий и Ипатий не захотели отрекаться от христианской веры, поэтому сначала над ними издевались, а потом убили.

Что нельзя делать

Запрещено ссориться, потому что долго не сможете помириться.

Не стоит хвастаться, иначе удача убежит от вас.

Лучше бережно относиться к деньгам, потому что со временем вообще их потеряете.

Нельзя грустить, потому что судьба не будет к вам благосклонна.

Народные приметы

Роса – к богатому урожаю.

Розовый закат – к потеплению.

Если с утра будет туман, то ждите жаркий день.

Что еще отмечают

18 июня отмечается Международный день пикника. Праздник происходит именно летом, ведь это время года – лучшее время для того, чтобы собираться с друзьями на природе и устраивать вкусные и веселые посиделки.

Также сегодня украинцы имеют ежегодный праздник – День участкового офицера полиции. Решение о его учреждении было принято в 2004 году.