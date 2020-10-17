17 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
17 жовтня у церкві вшановують пам’ять священномученика Єрофея. За переказами, Єрофей і Діонісій бачили на власні очі поховання Богоматері.
Іменини сьогодні святкують: Вероніка, Володимир, Степан, Тихон, Дмитро, Яків, Павло.
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Народні прикмети на 17 жовтня
- Якщо вечірнє небо червоного кольору, то погода буде вітряною.
- Якщо цього дня випав сніг, то через 40 днів настане справжня зима.
- Якщо кінь фиркає – до тепла, а якщо хропе – до негоди.
Що можна робити 17 жовтня
У цей день можна сходити в гості до родичів чи друзів.
Що не можна робити 17 жовтня
- За народною прикметою, цього дня лісовики дурять: ламають дерева, ганяють звірів, кричать, плещуть у долоні, аж до самого ранку. Тому на Єрофея не можна ходити до лісу.
- Також не рекомендується святкувати весілля. Говорять, що шлюб буде нещасливим.
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