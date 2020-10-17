17 жовтня у церкві вшановують пам’ять священномученика Єрофея. За переказами, Єрофей і Діонісій бачили на власні очі поховання Богоматері.

Іменини сьогодні святкують: Вероніка, Володимир, Степан, Тихон, Дмитро, Яків, Павло.

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Народні прикмети на 17 жовтня

Якщо вечірнє небо червоного кольору, то погода буде вітряною.

Якщо цього дня випав сніг, то через 40 днів настане справжня зима.

Якщо кінь фиркає – до тепла, а якщо хропе – до негоди.

Що можна робити 17 жовтня

У цей день можна сходити в гості до родичів чи друзів.

Що не можна робити 17 жовтня