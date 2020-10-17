17 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 октября в церкви чтят память священномученика Ерофея. По преданию, Ерофей и Дионисий видели воочию погребение Богоматери.
Именины сегодня празднуют: Вероника, Владимир, Степан, Тихон, Дмитрий, Яков, Павел.
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Народные приметы на 17 октября
- Если вечернее небо красного цвета, то погода будет ветреной.
- Если в этот день выпал снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.
- Если лошадь фыркает – к теплу, а если храпит – к ненастью.
Что можно делать 17 октября
- В этот день можно сходить в гости к родственникам или друзьям.
Что нельзя делать 17 октября
- По народной примете, в этот день лешие чудят: ломают деревья, гоняют зверей, кричат, хлопают в ладоши, вплоть до самого утра. Поэтому на Ерофея нельзя ходить в лес.
- Также не рекомендуется праздновать свадьбу. Говорят, что брак будет несчастливым.
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