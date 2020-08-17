17 серпня в народному календарі відзначають День Євдокії. Також цього дня церква вшановує пам'ять семи Ефеських отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартиніана, Іоанна, Костантина, Антоніна, Діонісія.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Євдокія, Максим.

​Читайте також Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси

Народні прикмети на 17 серпня

– Яка погода на Євдокії – таким і листопад буде.

– Спекотний день – до хорошого сінокосу, дощовий – до невдалого.

– Багато роси – урожай льону буде поганим.

– Якщо в цьому році багато малини, то урожай хліба буде відмінний.

Що можна робити 17 серпня

Позбутися від безсоння і заспокоїти немовля допоможе молитва Семи сплячих отроків.

Що не можна робити 17 серпня

На Євдокію не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.