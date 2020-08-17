17 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
17 серпня в народному календарі відзначають День Євдокії. Також цього дня церква вшановує пам'ять семи Ефеських отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартиніана, Іоанна, Костантина, Антоніна, Діонісія.
Іменини сьогодні святкують: Антон, Євдокія, Максим.
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Народні прикмети на 17 серпня
– Яка погода на Євдокії – таким і листопад буде.
– Спекотний день – до хорошого сінокосу, дощовий – до невдалого.
– Багато роси – урожай льону буде поганим.
– Якщо в цьому році багато малини, то урожай хліба буде відмінний.
Що можна робити 17 серпня
- Позбутися від безсоння і заспокоїти немовля допоможе молитва Семи сплячих отроків.
Що не можна робити 17 серпня
- На Євдокію не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.
- Сьогоднішній день несприятливий для торгівлі, тому краще перенести торгівлю на інший день.
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