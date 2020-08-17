Что можно и нельзя делать 17 августа / Фото из открытых источников

17 августа в народном календаре отмечают День Евдокии. Также в этот день церковь чтит память семи Эфесских отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Константина и Антонина.