17 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 августа в народном календаре отмечают День Евдокии. Также в этот день церковь чтит память семи Эфесских отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Константина и Антонина.
Именины сегодня празднуют: Антон, Евдокия, Максим.
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Народные приметы на 17 августа
– Какая погода на Евдокии – таким и ноябрь будет.
– Жаркий день – к хорошему сенокосу, дождливый – к неудачному.
– Много росы – урожай льна будет плохим.
– Если в этом году много малины, то урожай хлеба будет отличный.
Что можно делать 17 августа
- Избавиться от бессонницы и успокоить младенца поможет молитва Семи спящих отроков.
Что нельзя делать 17 августа
- На Евдокию нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться.
- Сегодняшний день неблагоприятен для торговли, поэтому лучше перенести торговлю на другой день.
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