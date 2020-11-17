17 листопада вшановується пам'ять пресвітера Ермея і єпископа Мирського Нікандра. Обидва мученики, згідно з переказами, були учнями святого Тита, який, своєю чергою, був учнем апостола Павла.

В народі цей день вважається нещасливим. Люди намагаються не виходити з дому без особливої потреби і не починати ніяких справ. Також у цей день відзначають Міжнародний День студента.

Іменини сьогодні святкують: Ілля, Іван, Семен, Федір.

​Читайте також Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Народні прикмети на 17 листопада

– Мишей помітно більше, ніж зазвичай – прикмета, що буде холодна зима.

– У молодий Місяць сніг випав – скоро він розтане.

– Якщо у новий Місяць встановилася певна погода, то вона буде триматися до кінця місяця

– Білі круги навколо сонця – чекайте на сніжну бурю.

Що можна робити 17 листопада

Сьогодні треба прибрати будинок, привести до порядку ділянки в оселі, скласти в коробку осінні речі та підготуватися до зими. Треба завершити заготівлю дров на зиму. Якщо встигнути до цього дня, то всю зиму в домівці буде тепло.

Що не можна робити 17 листопада