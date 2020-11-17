17 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
17 листопада вшановується пам'ять пресвітера Ермея і єпископа Мирського Нікандра. Обидва мученики, згідно з переказами, були учнями святого Тита, який, своєю чергою, був учнем апостола Павла.
В народі цей день вважається нещасливим. Люди намагаються не виходити з дому без особливої потреби і не починати ніяких справ. Також у цей день відзначають Міжнародний День студента.
Іменини сьогодні святкують: Ілля, Іван, Семен, Федір.
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Народні прикмети на 17 листопада
– Мишей помітно більше, ніж зазвичай – прикмета, що буде холодна зима.
– У молодий Місяць сніг випав – скоро він розтане.
– Якщо у новий Місяць встановилася певна погода, то вона буде триматися до кінця місяця
– Білі круги навколо сонця – чекайте на сніжну бурю.
Що можна робити 17 листопада
- Сьогодні треба прибрати будинок, привести до порядку ділянки в оселі, скласти в коробку осінні речі та підготуватися до зими.
- Треба завершити заготівлю дров на зиму. Якщо встигнути до цього дня, то всю зиму в домівці буде тепло.
Що не можна робити 17 листопада
- У цей день не можна ходити по перехрестю. За народним повір'ям, цього дня там збирається нечисть надприродної сили. Якщо оминути перехрестя не вдасться, то варто подумки прочитати тричі молитву "Отче наш".
- Не можна в цей день нічого виносити з дому. Не варто давати гроші в борг навіть найближчим людям.
- Не рекомендовано в цей день починати нові справи.
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