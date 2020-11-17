17 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 ноября почитается память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был учеником апостола Павла.
В народе этот день считается несчастливым. Люди стараются не выходить из дома без особой надобности и не начинать никаких дел. Также в этот день отмечают Международный День студента.
Именины сегодня празднуют: Илья, Иван, Семен, Федор.
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Народные приметы на 17 ноября
– Мышей заметно больше, чем обычно – примета, что будет холодная зима.
– В молодую Луну снег выпал – скоро он растает.
– Если в новолуние установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца.
– Белые круги вокруг солнца – ждите снежную бурю.
Что можно делать 17 ноября
- Сегодня надо убрать дом, привести в порядок участки в жилище, сложить в коробку осенние вещи и подготовиться к зиме.
- Надо завершить заготовку дров на зиму. Если успеть к этому дню, то всю зиму в доме будет тепло.
Что нельзя делать 17 ноября
- В этот день нельзя ходить по перекрестку. По народному поверью, в этот день там собирается нечисть сверхъестественной силы. Если обойти перекресток не удастся, то стоит мысленно прочитать трижды молитву "Отче наш".
- Нельзя в этот день ничего выносить из дома. Не стоит давать деньги в долг даже самым близким людям.
- Не рекомендовано в этот день начинать новые дела.
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