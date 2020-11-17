17 ноября почитается память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был учеником апостола Павла.

В народе этот день считается несчастливым. Люди стараются не выходить из дома без особой надобности и не начинать никаких дел. Также в этот день отмечают Международный День студента.

Именины сегодня празднуют: Илья, Иван, Семен, Федор.

​Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Народные приметы на 17 ноября

– Мышей заметно больше, чем обычно – примета, что будет холодная зима.

– В молодую Луну снег выпал – скоро он растает.

– Если в новолуние установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца.

– Белые круги вокруг солнца – ждите снежную бурю.

Что можно делать 17 ноября

Сегодня надо убрать дом, привести в порядок участки в жилище, сложить в коробку осенние вещи и подготовиться к зиме. Надо завершить заготовку дров на зиму. Если успеть к этому дню, то всю зиму в доме будет тепло.

Что нельзя делать 17 ноября