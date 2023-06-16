Яке завтра, 17 червня, свято – що не можна робити та прикмети на цей день

17 червня відзначають Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою. Віряни вшановують пам'ять святого Митрофана. Що не можна робити в цей день дивіться далі.

17 червня у церковному календарі – день пам'яті святого Митрофана Константинопольського, пише 24 Канал. Його батько увірував у Бога, але в часи гонінь залишатися в Римі було небезпечно. Тому Митрофан з батьком та братом переїхав до Візантії.

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Там Митрофан жив при єпископі Титі, згодом і сам став єпископом та патріархом. Він передбачив свою смерть, мощі Митрофана визнано нетлінними.

Що не можна робити в цей день

Вважалось, що в цей день не можна лягати спати рано.

Краще не гуляти біля водойм.

Не можна довго дивитися на себе в дзеркало.

Прикмети на 17 червня

Якщо небо ввечері червоне – буде вітер.

Видно веселку в першій половині дня – згодом впаде дощ.

Якщо в цей день злива – дощитиме ще кілька днів.

17 червня святкують Єлізар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія.

День в Україні та світі

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Це свято встановила ООН, щоб привернути увагу до екологічних проблем. Ґрунти, які непридатні до експлуатації, можуть спричинити голод і міграції.