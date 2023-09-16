16 вересня у церковному календарі – день пам'яті святої мучениці Євфимії, пише 24 Канал. Євфимія народилась в родині сенатора, в часи правління імператора Діоклетіана, коли відбувалися гоніння на християн.
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Під час підготовки язичницького свята, християни відмовилися брати участь у ньому та провели таємне богослужіння. За це їх усіх арештували та піддали катуванням – серед них була і Євфимія. Дівчина залишилася вірна своїм переконанням. Після смерті її мощі зберегли та вшановували їх. Зараз вони розташовані у Стамбулі, в соборі святого Георгія.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сьогодні лаятися й лихословити.
- Предки вважали, що в цей день не можна цілувати близьку людину – це до розлуки.
- Краще сьогодні не починати нових справ.
- Не можна в цей день лінуватися.
Прикмети на 16 вересня
- Мурахи спорудили великі купи – буде сувора зима.
- Чутно грім – зима буде холодна, але без снігу.
- Листя вже жовте, але ще на деревах – осінь буде довга.
- Чим тепліша погода – тим пізніша буде зима.
- Мерехтять зірки – до зміни погоди.
День в Україні та світі
День фармацевтичного працівника. Професійне свято було започатковане у 1999 році указом президента та відзначається щорічно у третю суботу вересня. Це свято вшановує понад 350 тисяч фармацевтів, провізорів та інших працівників цієї галузі в Україні.