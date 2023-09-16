16 вересня у церковному календарі – день пам'яті святої мучениці Євфимії, пише 24 Канал. Євфимія народилась в родині сенатора, в часи правління імператора Діоклетіана, коли відбувалися гоніння на християн.

До слова 16 стародавніх чоловічих імен, які уособлюють силу і мужність

Під час підготовки язичницького свята, християни відмовилися брати участь у ньому та провели таємне богослужіння. За це їх усіх арештували та піддали катуванням – серед них була і Євфимія. Дівчина залишилася вірна своїм переконанням. Після смерті її мощі зберегли та вшановували їх. Зараз вони розташовані у Стамбулі, в соборі святого Георгія.

День ангела 16 вересня святкують Олексій, Віктор, Григорій, Дорофій, Йосип, Людмила, Сергій.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сьогодні лаятися й лихословити.

Предки вважали, що в цей день не можна цілувати близьку людину – це до розлуки.

Краще сьогодні не починати нових справ.

Не можна в цей день лінуватися.

Прикмети на 16 вересня

Мурахи спорудили великі купи – буде сувора зима.

Чутно грім – зима буде холодна, але без снігу.

Листя вже жовте, але ще на деревах – осінь буде довга.

Чим тепліша погода – тим пізніша буде зима.

Мерехтять зірки – до зміни погоди.

День в Україні та світі

День фармацевтичного працівника. Професійне свято було започатковане у 1999 році указом президента та відзначається щорічно у третю суботу вересня. Це свято вшановує понад 350 тисяч фармацевтів, провізорів та інших працівників цієї галузі в Україні.