16 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

16 серпня віряни вшановують пам'ять преподобного Ісакія Сповідника, Далмата і Фавста Також в цей день відзначають пам'ять Антонія Римлянина. Хто святкує іменини цього дня та які пам'ятні дати 16 серпня – читайте далі.

Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

15 серпня день Ангела відзначають Антон, В'ячеслав і Микола, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

Всесвітній день повітряних зміїв.

Свято в церковному календарі

16 серпня вшановується пам'ять Антонія Римлянина. Коли він осиротів, то свою спадщину віддав жебракам, а решту зібрав у бочку та викинув у море. В одному з пустельних скитів він прийняв чернечий постриг та прожив там 20 років.

На безлюдному березі моря одного разу він знайшов великий камінь, на якому прожив цілий рік в пості та молитві. 5 вересня 1105 року страшна буря зірвала камінь, на якому перебував преподобний Антоній, та понесла його в море.

Прикмети 16 серпня

Якою погода буде 16 серпня, такою буде і в жовтні;

Сильний і холодний вітер – до холодної зими.

Що не можна робити 16 серпня