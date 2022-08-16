Именины: кто в этот день празднует день Ангела

15 августа день Ангела отмечают Антон, Вячеслав и Николай, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

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Этот день в Украине и мире

Всемирный день воздушных змеев.

Праздник в церковном календаре

16 августа почитается память Антония Римлянина. Когда он осиротел, то свое наследство отдал нищим, а остальное собрал в бочку и выбросил в море. В одном из пустынных скитов он принял монашеский постриг и прожил там 20 лет.

На безлюдном берегу моря однажды он нашел большой камень, на котором прожил целый год в посте и молитве. 5 сентября 1105 года страшная буря сорвала камень, на котором находился преподобный Антоний, и унесла его в море.

Приметы 16 августа

Какая погода будет 16 августа, такой будет и в октябре;

Сильный и холодный ветер – до холодной зимы.

Что нельзя делать 16 августа