16 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
16 серпня в народному календарі вшановується пам'ять Ісаакія Малинника та День Антона Віхревея.
Іменини сьогодні святкують: Іван, Антон.
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Народні прикмети на 16 серпня
– Якою погода буде сьогодні, таким буде і жовтень
– Сильний вітер – зима буде сніжною.
– На Антона дощ пішов – негода триватиме ще кілька днів.
– Сильний і прохолодний вітер 16 серпня – чекайте на сувору зиму.
– Теплий вітер – взимку буде багато снігу, але сильні морози не вдарять.
Що можна робити 16 серпня
Що не можна робити 16 серпня
- Не можна сьогодні виносити з дому сміття, адже таким чином можете винести зі своєї оселі щастя.
- У цей день не можна прибирати. Вважається, що якщо ви все поприбираєте, то гаманець ваш стане порожнім і чистим.
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