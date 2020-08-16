16 серпня в народному календарі вшановується пам'ять Ісаакія Малинника та День Антона Віхревея.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Антон.

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Народні прикмети на 16 серпня

– Якою погода буде сьогодні, таким буде і жовтень

– Сильний вітер – зима буде сніжною.

– На Антона дощ пішов – негода триватиме ще кілька днів.

– Сильний і прохолодний вітер 16 серпня – чекайте на сувору зиму.

– Теплий вітер – взимку буде багато снігу, але сильні морози не вдарять.

Що можна робити 16 серпня

У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити 16 серпня