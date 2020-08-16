16 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 августа в народном календаре почитается память Исаакия Малинника и День Антона Вихревея.
Именины сегодня празднуют: Иван, Антон.
Читайте также Маковый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовских Спаса
Народные приметы на 16 августа
– Какой погода будет сегодня, таким будет и октябрь
– Сильный ветер – зима будет снежной.
– На Антона дождь пошел – непогода продлится еще несколько дней.
– Сильный и прохладный ветер 16 августа – ждите суровую зиму.
– Теплый ветер – зимой будет много снега, но сильные морозы не ударят.
Что можно делать 16 августа
- В этот день подайте милостыню людям, нуждающимся в финансовой помощи.
Что нельзя делать 16 августа
- Нельзя сегодня выносить из дома мусор, ведь таким образом можно вынести из своего дома счастье.
- В этот день нельзя убирать. Считается, что если вы все уберете, то ваш кошелек станет пустым и чистым.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter