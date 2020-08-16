16 августа в народном календаре почитается память Исаакия Малинника и День Антона Вихревея.

Именины сегодня празднуют: Иван, Антон.

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Народные приметы на 16 августа

– Какой погода будет сегодня, таким будет и октябрь

– Сильный ветер – зима будет снежной.

– На Антона дождь пошел – непогода продлится еще несколько дней.

– Сильный и прохладный ветер 16 августа – ждите суровую зиму.

– Теплый ветер – зимой будет много снега, но сильные морозы не ударят.

Что можно делать 16 августа

В этот день подайте милостыню людям, нуждающимся в финансовой помощи.

Что нельзя делать 16 августа