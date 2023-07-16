Яке церковне свято 16 липня – що не можна робити сьогодні

16 липня християни вшановують патріарха Анатолія. В Україні сьогодні святкують День бухгалтера. Дивіться далі, що не можна робити в цей день та хто святкує іменини.

16 липня у церковному календарі – день пам'яті святого Анатолія, патріарха Цареградського, пише 24 Канал. Він народився в Александрії та висвятився на диякона в юному віці.

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У 449 році обирали нового патріарха – тоді вирішили обрати молодших священнослужителів, тому ним став Анатолій. Він довго служив на користь церкві та мав доброчесний спосіб життя.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися та лихословити.

Сьогодні заборонено вживати алкоголь.

Не можна позичати грошей.

У цей день краще не відмовляти у допомозі.

Прикмети на 16 липня

Якщо мошки та комарі літають колами – ще тиждень буде хороша погода.

Павук плете нову павутину – буде тепло.

Яскраво горить Полярна зоря – до хорошої погоди.

16 липня святкують Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Філіп.



День бухгалтера 2023 / Фото Pixabay

День в Україні та світі

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