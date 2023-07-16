16 июля в церковном календаре – день памяти святого Анатолия, патриарха Цареградского, пишет 24 Канал. Он родился в Александрии и посвятился диакону в юном возрасте.
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В 449 году выбирали нового патриарха – тогда решили избрать младших священнослужителей, поэтому им стал Анатолий. Он долго служил в пользу церкви и обладал добродетельным образом жизни.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя ссориться и злословить.
- Сегодня запрещено употреблять алкоголь.
- Нельзя одалживать деньги.
- В этот день лучше не отказывать в помощи.
Приметы на 16 июля
- Если мошки и комары летают кругами – еще неделю будет хорошая погода.
- Паук плетет новую паутину – будет тепло.
- Ярко горит Полярная звезда – к хорошей погоде.
День бухгалтера 2023 года / Фото Pixabay
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День бухгалтера. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бухгалтеры и аудиторы. В Украине первые попытки осуществлять учет были в Трипольской культуре.
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