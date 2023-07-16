16 липня у церковному календарі – день пам'яті святого Анатолія, патріарха Цареградського, пише 24 Канал. Він народився в Александрії та висвятився на диякона в юному віці.
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У 449 році обирали нового патріарха – тоді вирішили обрати молодших священнослужителів, тому ним став Анатолій. Він довго служив на користь церкві та мав доброчесний спосіб життя.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна сваритися та лихословити.
- Сьогодні заборонено вживати алкоголь.
- Не можна позичати грошей.
- У цей день краще не відмовляти у допомозі.
Прикмети на 16 липня
- Якщо мошки та комарі літають колами – ще тиждень буде хороша погода.
- Павук плете нову павутину – буде тепло.
- Яскраво горить Полярна зоря – до хорошої погоди.
День бухгалтера 2023 / Фото Pixabay
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