16 липня у церковному календарі – день пам'яті святого Анатолія, патріарха Цареградського, пише 24 Канал. Він народився в Александрії та висвятився на диякона в юному віці.

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У 449 році обирали нового патріарха – тоді вирішили обрати молодших священнослужителів, тому ним став Анатолій. Він довго служив на користь церкві та мав доброчесний спосіб життя.

Іменини 16 липня святкують Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Філіп.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися та лихословити.

Сьогодні заборонено вживати алкоголь.

Не можна позичати грошей.

У цей день краще не відмовляти у допомозі.

Прикмети на 16 липня

Якщо мошки та комарі літають колами – ще тиждень буде хороша погода.

Павук плете нову павутину – буде тепло.

Яскраво горить Полярна зоря – до хорошої погоди.



День бухгалтера 2023 / Фото Pixabay

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