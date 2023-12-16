16 грудня – яке релігійне свято: чому сьогодні не можна лінуватися

16 грудня за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Аггея. За часів Київської Русі його ще називали Зимовказівником та Інесеєм. Адже вважалося, що в цей день можна передбачити погоду на найближчий час.

На жаль, до наших днів збереглося досить мало інформації про життя Аггея. Відомо, що пророк спершу мешкав у Вавилоні, проте згодом переїхав в Юдею. У 586 році вавилонці захопили юдеїв в полон. Місто було знищене, а Єрусалимський храм – зруйнований, зазначає 24 Канал.

Важливо Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця

У Старому Завіті записані три пророцтва Аггея. За життя святий вимагав у влади Єрусалима відновити зруйнований храм. Він казав, що споруда зазнала навали вавилонців через гріхи жителів міста. Ніби таким чином Бог вирішив їх покарати. Аггей вважав, що люди, які здійснюють погані вчинки, не зможуть знайти прощення у храмі, коли його відбудують. Потрібно просто почати жити згідно з християнською мораллю.

Що не можна робити

Заборонено вживати алкогольні напої.

Не варто лінуватися, бо можете розізлити святого Аггея.

Не можна залишати ліжко незастеленим.

Не можна вживати їжу тваринного походження, оскільки триває Різдвяний піст.

Заборонено сваритися та лихословити.

Не варто займатися хатніми справами.

Народні прикмети

Погода у квітні буде такою ж самою, як сьогодні.

Якщо вдарить суворий мороз, то холодна погода протримається аж до Хрещення Господнього.

Якщо здійметься сильний вітер, то наступного року буде поганий врожай.

Якщо сніжитиме, то цієї зими не чекайте тепла.

Якщо снігурі почнуть голосно цвірінькати, то скоро прийде відлига.

Що ще відзначають

Щорічно у третю суботу грудня у США та Великобританії святкують Фестиваль зимових прогулянок, який триває до першої неділі січня. Вже понад 30 років його влаштовує благодійна організація The Ramblers. У цей період люди насолоджуються зимовою красою та досліджують навколишнє середовище.

Також 16 грудня відзначають День "Все у шоколаді", який запровадили в США. Сьогодні варто проявити всю свою кулінарну творчість. Люди готують різноманітні страви з шоколаду й експериментують зі смаками.