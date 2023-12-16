К сожалению, до наших дней сохранилось достаточно мало информации о жизни Аггея. Известно, что пророк жил в Вавилоне, однако впоследствии переехал в Иудею. В 586 году вавилонцы захватили иудеев в плен. Город был уничтожен, а Иерусалимский храм – разрушен, отмечает 24 Канал.
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В Ветхом Завете записаны три пророчества Аггея. При жизни святой потребовал у власти Иерусалима восстановить разрушенный храм. Он говорил, что сооружение подверглось нашествию вавилонцев из-за грехов жителей города. Как будто таким образом Бог решил их наказать. Аггей считал, что люди, совершающие плохие поступки, не смогут обрести прощение в храме, когда его отстроят. Нужно просто начать жить по христианской морали.
Что нельзя делать
- Запрещено употреблять алкогольные напитки.
- Не стоит лениться, потому что можете разозлить святого Аггея.
- Нельзя оставлять кровать незастланной.
- Нельзя употреблять пищу животного происхождения, поскольку продолжается Рождественский пост.
- Запрещено ссориться и злословить.
- Не стоит заниматься домашними делами.
Народные приметы
- Погода в апреле будет такой же, как сегодня.
- Если ударит суровый мороз, то холодная погода продержится до Крещения.
- Если поднимется сильный ветер, то в следующем году будет плохой урожай.
- Если будет снег, то этой зимой не ждите тепла.
- Если снегуры начнут громко чирикать, то скоро придет оттепель.
Что еще отмечают
Ежегодно в третью субботу декабря в США и Великобритании празднуют Фестиваль зимних прогулок, который длится до первого воскресенья января. Уже больше 30 лет его устраивает благотворительная организация The Ramblers. В этот период люди наслаждаются зимней красотой и исследуют окружающую среду.
Также 16 декабря отмечают День "Все в шоколаде", который был введен в США. Сегодня стоит проявить все свое кулинарное творчество. Люди готовят разнообразные блюда из шоколада и экспериментируют со вкусами.