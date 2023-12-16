К сожалению, до наших дней сохранилось достаточно мало информации о жизни Аггея. Известно, что пророк жил в Вавилоне, однако впоследствии переехал в Иудею. В 586 году вавилонцы захватили иудеев в плен. Город был уничтожен, а Иерусалимский храм – разрушен, отмечает 24 Канал.

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В Ветхом Завете записаны три пророчества Аггея. При жизни святой потребовал у власти Иерусалима восстановить разрушенный храм. Он говорил, что сооружение подверглось нашествию вавилонцев из-за грехов жителей города. Как будто таким образом Бог решил их наказать. Аггей считал, что люди, совершающие плохие поступки, не смогут обрести прощение в храме, когда его отстроят. Нужно просто начать жить по христианской морали.

Что нельзя делать

Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Не стоит лениться, потому что можете разозлить святого Аггея.

Нельзя оставлять кровать незастланной.

Нельзя употреблять пищу животного происхождения, поскольку продолжается Рождественский пост.

Запрещено ссориться и злословить.

Не стоит заниматься домашними делами.

Народные приметы

Погода в апреле будет такой же, как сегодня.

Если ударит суровый мороз, то холодная погода продержится до Крещения.

Если поднимется сильный ветер, то в следующем году будет плохой урожай.

Если будет снег, то этой зимой не ждите тепла.

Если снегуры начнут громко чирикать, то скоро придет оттепель.

Что еще отмечают

Ежегодно в третью субботу декабря в США и Великобритании празднуют Фестиваль зимних прогулок, который длится до первого воскресенья января. Уже больше 30 лет его устраивает благотворительная организация The Ramblers. В этот период люди наслаждаются зимней красотой и исследуют окружающую среду.

Также 16 декабря отмечают День "Все в шоколаде", который был введен в США. Сегодня стоит проявить все свое кулинарное творчество. Люди готовят разнообразные блюда из шоколада и экспериментируют со вкусами.