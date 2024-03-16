Люди також ремонтували вози. Однак цікаво, що всю фізичну роботу жінки покладали на чоловіків. Більше про сьогоднішнє релігійне свято, дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.

Актуально Як змінилися дати релігійних свят на березень 2024 року

День пам'яті мученика Савина Єрмопольського

Савин Єрмопольський мешкав у Єгипті. Чоловік віддано сповідував християнську віру, хоча в той час вона була під забороною. Тому якось йому разом з іншими людьми довелося тікати. Вони прийшли в одне з селищ, однак знайшовся зрадник, який розказав про місцеперебування. Ним виявився жебрак, якому Савин допомагав не один раз. Християн спіймали, а потім відправили на жорстокі тортури. Згодом мучеників стратили.

Що не можна робити

Заборонено давати гроші у борг.

Не рекомендується сьогодні сваритися.

Не можна їсти хліб після заходу сонця, інакше притягнете скруту.

Не варто підіймати тяжкі речі, бо ускладните собі життя.

Народні прикмети

Якщо у водоймах впав рівень води, то отримаєте поганий врожай.

Якщо хмари будуть швидко плисти, то чекайте на хорошу погоду.

Якщо птахи прилетять до калюж та почнуть купатися, то незабаром потепліє.

Сонячний день – до теплої весни.

Що ще відзначають

Щороку у третю суботу березня маємо Міжнародний день спортивних автоперегонів. Сьогодні заведено розповідати людям про цей вид спорту. Крім того, влаштовують різноманітні перегони.

Також 16 березня відзначається День свободи інформації. Дату обрали на честь дня народження четвертого президента Сполучених Штатів Америки, одного з авторів Конституції та Білля про права Джеймса Медісона. Свято запровадив Комітет журналістів за свободу преси у 1989 році.