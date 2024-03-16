Люди также ремонтировали повозки. Однако интересно, что всю физическую работу женщины возлагали на мужчин. Больше о сегодняшнем религиозном празднике, узнавайте на сайте LifeStyle 24.

Актуально Как изменились даты религиозных праздников на март 2024 года

День памяти мученика Савина Ермопольского

Савин Ермопольский жил в Египте. Мужчина преданно исповедовал христианскую веру, хотя в то время она была под запретом. Поэтому как-то ему вместе с другими людьми пришлось бежать. Они пришли в один из поселков, однако нашелся предатель, который рассказал о местонахождении. Им оказался нищий, которому Савин помогал не один раз. Христиан поймали, а затем отправили на жестокие пытки. Впоследствии мучеников казнили.

Что нельзя делать

Запрещено давать деньги в долг.

Не рекомендуется сегодня ссориться.

Нельзя есть хлеб после захода солнца, иначе притянете трудности.

Не стоит поднимать тяжелые вещи, потому что усложните себе жизнь.

Народные приметы

Если в водоемах упал уровень воды, то получите плохой урожай.

Если облака будут быстро плыть, то ждите хорошую погоду.

Если птицы прилетят к лужам и начнут купаться, то вскоре потеплеет.

Солнечный день – к теплой весне.

Что еще отмечают

Ежегодно в третью субботу марта имеем Международный день спортивных автогонок. Сегодня принято рассказывать людям об этом виде спорта. Кроме того, устраивают различные гонки.

Также 16 марта отмечается День свободы информации. Дату выбрали в честь дня рождения четвертого президента Соединенных Штатов Америки, одного из авторов Конституции и Билля о правах Джеймса Мэдисона. Праздник ввел Комитет журналистов за свободу прессы в 1989 году.