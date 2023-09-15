Яке сьогодні, 15 вересня, свято – що не можна робити сьогодні

15 вересня християни вшановують пам'ять великомученика Микити. У світі відзначають Міжнародний день демократії. Читайте далі більше про сьогоднішній день.

15 вересня віряни вшановують пам'ять святого великомученика Микити Готфського, пише 24 Канал. Микита прийняв християнство та проповідував серед готфів.

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Тоді до влади повернувся імператор, який переслідував християн. Микиту змушували зректися християнства, але в язичників нічого не вийшло. Після тортур мученик загинув, а його мощі перенесли до Константинополя.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна робити прибирання в домі.

Краще сьогодні нічого не позичати іншим.

Не можна починати нових справ – вони не вдадуться.

Заборонено в цей день стригти волосся.

Прикмети на 15 вересня

Перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима будуть теплими.

Сьогодні сухо – осінь також буде суха.

Пішов дощ у цей день – весна буде пізня й дощова.

Ясна погода обіцяє вітряний день.

Багато мурашників в лісі – до холодної зими.

15 вересня Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іоанн, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Стефан, Федот, Яків.



День народження Google / Фото Pixabay

День в Україні та світі

Міжнародний день демократії. Свято засноване у 2007 році Генасамблеєю ООН. Його встановили, щоб пропагувати та дотримуватися принципів демократії.

День народження Google. У цей день 24 роки тому зареєстрували домен – google.com. Це особлива дата для технологічної гігантської компанії. У цей день Google радує користувачів веселими дудлами на своїй головній сторінці. За роки Google став не тільки пошуковою системою, а й невіддільною частиною цифрового життя людини.